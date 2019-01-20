به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، هانی رستگاران با بیان اینکه طرح توسعه و ساماندهی امامزاده محمد دیباج اجرایی میشود، تاکید کرد: در جلسهای با حضور نمایندگان هیأت امناء این امامزاده محمد (ع) دیباج شهرستان دامغان، عضو و مسئول دبیرخانه شورای فنی میراث فرهنگی استان سمنان و مشاور اجرایی طرح طرف قرارداد با ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان سمنان، طرحهای ساماندهی، توسعه، تأسیسات الکترونیکی و مکانیکی و محوطهسازی این امامزاده مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه با تاکید بر ضرورت تهیه طرح مبتنی بر ضوابط و مقررات مترتب بر حفاظت کالبدی و فیزیکی بهینه اثر تاریخی – فرهنگی امامزاده محمد (ع)، قواعد کلی قرار گرفتن طرح در راستای حفاظت و صیانت علمی و عملی از عرصه بنای تاریخی مورد تاکید قرار گرفت.
مسئول دبیرخانه شورای فنی اداره کل میراثفرهنگی سمنان گفت: مشاور طرف قرارداد نیز به تشریح سبک طراحی نما که با بهرهگیری از الگوی معماری دوران ایلخانی است پرداخت و نقشههای تأسیسات مکانیکی و الکترونیکی ساختمان و شبستانهای جدید را ارائه کرد.
رستگاران با بیان اینکه این طرح پس از بررسیهای اولیه در جلسه شورای فنی میراث فرهنگی استان سمنان مطرح و پس از تصویب نهایی اجرایی میشود، گفت: با اجرای این پروژه که به همت هیأت امناء و ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، تحت نظارت کارشناسان فنی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان سمنان انجام میشود، ظرفیتهای قابل توجهی برای برگزاری مراسمهای مذهبی و گردشگری معنوی در منطقه به وجود میآید.
وی افزود: این اداره کل در سالجاری با انعقاد قراردادهایی در حوزه پژوهش و تهیه طرحهای مرمت، احیاء و ساماندهی آثار و بناهای تاریخی، سعی در تعیین ضوابط اختصاصی بافتهای تاریخی مصوب استان و ساماندهی مجموعههای تاریخی ارزشمند دارد که طی سالهای آتی منتج به نتایج کاربری و علمی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شورای فنی اداره کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان سمنان ادامه داد: گام نخست در اجرایی شدن پروژههای مرمت و حفاظت از آثار و بناهای تاریخی، تهیه طرح و پلان اجرایی است که از اهمیت بهسزایی بهجهت جلوگیری از اتلاف هزینه و اجرای مجدد پروژه برخودار است
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