به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی در مراسم افتتاح نمایشگاه طرحهای برگزیده «پلاسکو نو» و رونمایی از «دستورالعمل جدید ضوابط ایمنی و آتشنشانی در ساختمانها» که در محل باغموزه قصر با حضور شهردار تهران برگزار شد، گفت: دو سال پیش که حادثه تلخ پلاسکو اتفاق افتاد ضعفی که ساختمانهای ما در برابر حریق دارند، کاملاً مشهود شد. درسی که باید میگرفتیم این بود که با همکاری همه کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و آتشنشانی، از این واقعه تلخ عبرت بگیریم و این تهدید را برای ارتقای ایمنی ساختمانها تبدیل به فرصت کنیم.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته ۲۷۰ ساختمان مثل پلاسکو را شناسایی کردیم، ادامه داد: برای این ساختمانها دستورالعمل ایمنی نوشتیم و در چند مورد از این ساختمان ها ایمنسازیهای بسیار خوبی انجام شد.
گلپایگانی تصریح کرد: ساختمانهایی مانند آلومینیوم و ساختمانهای دهه ۴۰ و ۵۰ و حتی جدیدتر از نظر ایمنی به رسیدگی و ایمنسازی زیادی نیازمنداند. برای ۳ هزار و ۲۰۰ ساختمان بالای ۸ طبقه نیز برنامهریزیهایی انجام دادهایم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه ساختمانهای بلندمرتبه باید نقشه عملیاتی برای آتشنشانی داشته باشند، عنوان کرد: در پلاسکو هیچ نقشهای از ساختمان در دسترس نبود و آتشنشانان اصلاً نمیتوانستند بفهمند که چطور باید به جنگ حریق بروند.
وی در ادامه به چند اقدامی که در این زمینه انجام شد اشاره کرد و گفت: یک شبکه مانیتورینگ طراحی کردیم که ساختمانهای بلند بتوانند به آتشنشانی اتصال داشته باشند تا در لحظات ابتدایی موارد اورژانسی خود را اطلاع دهند؛ سه هزار کارشناس سازمان نظام مهندسی و ۱۲۳ نفر از همکاران دفاتر خدمات الکترونیک را نیز برای کنترل نقشهها و الزامات حریق آموزش دادهایم؛ دستور قضایی ضروری برای ایمنسازی ساختمانها را نیز اخذ کردهایم؛ ضمن اینکه آییننامه مفصلی در ۶ جلد برای همه ساختمانها تعریف کردهایم.
گلپایگانی با اشاره به اینکه این حادثه تلخ تبدیل به فرصتی شد تا خون آتشنشانان به ثمر نشیند و دیگر اتفاقات این چنینی نیفتد، افزود: جا دارد شهادت آتشنشان عزیز سید احسان جامعی را نیز به جامعه آتشنشانان عزیزمان تسلیت بگویم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان برای طراحی ساختمان «پلاسکو نو» در دو نوبت فراخوان داد و ثمرات اقدامات خوبی که در طراحی، شناسایی و کشف ایده های خلاقانه انجام شد، امروز در این نمایشگاه دیده میشود.
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