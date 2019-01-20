به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۲۲ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دستور جلسه امروز ارائه گزارش «طرح ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی» بود که توسط مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد.

در این گزارش تأکید شد طرح آمایش آموزش عالی در اسفندماه ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و پیاده‌سازی طرح آمایش آموزش عالی از جمله مسائل مورد توجه معاونت آموزشی وزارت علوم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

شناسایی دانشگاه‌های محور و تلاش برای مأموریت بخشی به فعالیت‌های سایر دانشگاه‌ها بر اساس فعالیت‌های دانشگاه‌های محور، ادغام برخی دانشگاه‌ها و توجه به مشکلات پیش روی فعلی دانشگاه‌ها از جمله مواردی بود که در گزارش معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به آن اشاره شد.

در گزارش مذکور اصول ۲۰ گانه ساماندهی مؤسسات پژوهشی ارائه و تأکید شد که در فرآیند اجرایی سازی طرح آمایش آموزش عالی اسامی دانشگاه‌های محور با نام بزرگان علمی و فرهنگی تمدن اسلام و ایران مزین خواهد شد.