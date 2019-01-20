  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

با امضای تفاهم نامه مشترک؛

دانشگاه الزهرا (س) میزبان نمایشگاه مد و لباس دانشجویی شد

دانشگاه الزهرا (س) میزبان نمایشگاه مد و لباس دانشجویی شد

با انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا (س)، این دانشگاه یکی از سه میزبان نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی دانشجویان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ با امضاء این تفاهم نامه، میزبانی نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی در گستره تحت پوشش دانشگاه های استان های (تهران، البرز، سمنان، قم، قزوین، زنجان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، مرکزی، همدان) به دانشگاه الزهرا (س) واگذار شد.

نمایشگاه سراسری مد، لباس و صنایع دستی با اهداف بهره مندی از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم و سازمان های مرتبط برای ایجاد زمینه‌های ترویج فرهنگ پوشش ایرانی، اسلامی و الگو سازی در بحث مد و لباس در حوزه های زندگی اجتماعی دانشجویان، ایجاد زمینه های ورود دانشجویان دختر به فضای کسب و کار در حوزه مد، لباس و صنایع دستی. معطوف نمودن اذهان بانوان به داشته های ملی و هویت بخش، از قبیل طرح های سنتی طرح های ایرانی و اسلامی در زمینه پوشش دانشجویان دختر برگزار می شود.

این نمایشگاه تا بازه زمانی فروردین ماه سال ۱۳۹۸ برگزار می شود.

کد مطلب 4518463
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها