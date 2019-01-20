دانشگاه الزهرا (س) میزبان نمایشگاه مد و لباس دانشجویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ با امضاء این تفاهم نامه، میزبانی نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی در گستره تحت پوشش دانشگاه های استان های (تهران، البرز، سمنان، قم، قزوین، زنجان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، مرکزی، همدان) به دانشگاه الزهرا (س) واگذار شد.

نمایشگاه سراسری مد، لباس و صنایع دستی با اهداف بهره مندی از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم و سازمان های مرتبط برای ایجاد زمینه‌های ترویج فرهنگ پوشش ایرانی، اسلامی و الگو سازی در بحث مد و لباس در حوزه های زندگی اجتماعی دانشجویان، ایجاد زمینه های ورود دانشجویان دختر به فضای کسب و کار در حوزه مد، لباس و صنایع دستی. معطوف نمودن اذهان بانوان به داشته های ملی و هویت بخش، از قبیل طرح های سنتی طرح های ایرانی و اسلامی در زمینه پوشش دانشجویان دختر برگزار می شود.

این نمایشگاه تا بازه زمانی فروردین ماه سال ۱۳۹۸ برگزار می شود.