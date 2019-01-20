به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان پیش ازظهر یکشنبه در صحن شورای شهر همدان بابیان اینکه توجه به مشکلات مردم و رفع محدودیتهای شهروندان باید مورد توجه باشد، گفت: متعادل شدن و انعطافپذیر بودن بودجه شهرداری و انضباط مالی در مدیریت شهری در راستای کاهش هزینهها ضروری است.
گردان با اشاره به تقدیم لایحه بودجه شهرداری همدان به شورا و بیان اینکه تعیین محورهای توسعه در مناطق مختلف شهر ضرورت دارد، گفت: شهردار همدان باید توجه ویژه به تکمیل پروژههای نیمهتمام را مدنظر قرارداده و در بودجه سال آینده این مورد را در اولویت قرار دهد.
وی بابیان اینکه باید در برنامهریزی بودجه، مباحث عقلانی با توجه به آمار مدنظر باشد، گفت: بودجه به عنوان یک ابزار مدیریتی مطرح است و شهرداری همدان باید با جلب مشارکت شهروندان، منابع محدود این مجموعه را به حداکثر بهرهوری برساند.
گردان با بیان اینکه شهرداری همدان باید با تغییر وضعیت موجود از تراکمفروشی شهر فاصله بگیرد، عنوان کرد: بودجه شهرداری باید بر مبنای درآمدهای کوششی باشد.
رئیس شورای شهر همدان ابراز امیدواری کرد: بودجه سال آینده شهرداری با کمترین تغییرات مصوب شود تا ضمن حمایت شورا، وظیفه مدیریت شهری در راستای خدمترسانی بهتر به مردم همدان دنبال شود.
گردان با بیان اینکه درصد سهم عمرانی و جاری از بودجه شهرداری همدان، ۶۰ به ۴۰ در نظر گرفته خواهد شد، ابراز امیدواری کرد: شاهد تحول و توسعه شهر همدان بوده و دیگر پروژه نیمه تمام بر روی زمین نمانده و به سمت پروژههای جدیدتر حرکت کنیم.
وی پیش بینی کرد: از توان نخبگان، اساتید و کارشناسان حوزه مدیریت شهری مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای شهر همدان برای بررسی بهتر روند بودجه بهره گرفته شود.
گفتنی است؛ هفتاد وسومین صحن شورای شهر همدان با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری از سوی شهردار به شورای شهر همراه بود.
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