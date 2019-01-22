سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: بنده منکر این نیستم که این طرح ممکن است مزایایی هم داشته باشد اما معایب آن بسیار زیاد است و در سنجش باید مزایا و معایب را در نظر گیریم و اگر مزایا بر معایب غلبه کرد از آن دفاع کنیم.

وی افزود: تنها مزیت طرح استانی شدن انتخابات مجلس از نظر نمایندگان موافق این است که سطح نمایندگان با تصویب این طرح ارتقاء پیدا می کند و آنان از پیگیری مسائل جزئی حوزه های انتخابیه خود رها می شوند. این در حالی است که بنده معتقدم این مسئله شدنی نیست و عملیاتی نمی شود و باز هم مردم به نمایندگان برای حل مشکلات حوزه های انتخابیه خود مراجعه می کنند.

نماینده مردم ورامین در مجلس با تأکید بر اینکه طرح استانی شدن انتخابات، معایب زیادی را به ما تحمیل می کند، تصریح کرد: اینکه نمایندگان از حل مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود فارغ شوند و به مسائل کلان بپردازند، با طرح استانی شدن انتخابات به دست نمی آید.

نقوی حسینی یادآور شد: در همه جای دنیا برای حل این مسئله، مجلس دوم پیش بینی شده است و آنان یک مجلس عوام و یک مجلس خواص تعریف کرده اند که مجلس خواص به مسائل جزئی کاری ندارد و منافع ملی کشور را در نظر می گیرد و انتخاب این افراد هم به صورت ایالتی، استانی و کلان است و ما هم باید قانون اساسی را اصلاح کنیم و به سمت دو مجلسی شدن برویم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: یکی دیگر از بزرگترین معایب استانی شدن انتخابات این است که مردم سالاری تضعیف می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر غربی ها، انتخابات کاملاً آزاد است و کسی که تمایل دارد می تواند در انتخابات شرکت کند و هر کسی که نمی خواهد در آن شرکت نمی کند و در نتیجه می بینیم که میزان مشارکت در انتخابات آنان بسیار پائین است اما جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار و متکی بر آرای مردم است و ملت صحنه های این کشور را رقم می زند که استانی شدن انتخابات این حلقه ارتباط میان مردم و نظام را تضعیف می کند.

نقوی حسینی با اشاره به اینکه نمایندگان حلقه واسط بین مردم و حکومت هستند، اظهار داشت: مردم برای رفع مشکلاتشان به سراغ نمایندگان می آیند چرا که به راحتی نمی توانند به وزیر، استاندار و فرماندار دسترسی پیدا کنند اما با استانی شدن انتخابات، این حلقه واسط یعنی نمایندگان هم از آنها گرفته می شود.

وی با بیان اینکه با استانی شدن انتخابات زمینه های آشوب فراوانی در کشور ایجاد می شود، تصریح کرد: برای مثال بنده در حوزه انتخابیه ورامین، قرچک و پیشوا کاندیدا می شوم و ۸۰ هزار رأی می آورم و فرد دیگری از شهرستان های مذکور ۲۰ هزار رأی می آورد اما به علت رأی اوری در استان، نماینده این شهرستان ها می شود و در نتیجه مردم اعتراض می کنند که ما به فرد دیگری رأی دادیم و این مسئله بستر آشوب را ایجاد می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تصویب کلیات اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از آنجایی که کلیات این طرح در مجلس رأی آورده است، شورای نگهبان باید فکری به حال کلیات آن کند چرا که عوارض این طرح برای کشور بسیار زیاد است.