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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

پدافند هوایی سوریه حمله تل‌آویو به سوریه را دفع کرد

پدافند هوایی سوریه حمله تل‌آویو به سوریه را دفع کرد

منابع سوری اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا،منابع سوری از حمله رژیم صهیونیستی به سوریه و دفع آن از سوی پدافند هوایی این کشور خبر دادند.

یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: پدافند هوایی سوریه با کفایت تمام، حمله هوایی اسرائیل به منطقه جنوبی را دفع کرده و مانع از تحقق اهداف آن شده است.

از سوی دیگر خبرنگار النشره گزارش داد: حمله هوایی اسرائیل به اطراف فرودگاه دمشق و منطقه جنوبی دمشق بوده که با تعدادی از موشکها رهگیری و منهدم و یکی از موشکها نیز از مسیرش منحرف شده است. صداهای انفجارهایی در اطراف دمشق شنیده شده و  اوضاع پس از حمله آرام است.

کد مطلب 4518479

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