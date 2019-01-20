به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا،منابع سوری از حمله رژیم صهیونیستی به سوریه و دفع آن از سوی پدافند هوایی این کشور خبر دادند.

یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: پدافند هوایی سوریه با کفایت تمام، حمله هوایی اسرائیل به منطقه جنوبی را دفع کرده و مانع از تحقق اهداف آن شده است.

از سوی دیگر خبرنگار النشره گزارش داد: حمله هوایی اسرائیل به اطراف فرودگاه دمشق و منطقه جنوبی دمشق بوده که با تعدادی از موشکها رهگیری و منهدم و یکی از موشکها نیز از مسیرش منحرف شده است. صداهای انفجارهایی در اطراف دمشق شنیده شده و اوضاع پس از حمله آرام است.