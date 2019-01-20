حریق آپارتمان در زابل ۴ نفر را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد ثمره حسینی اظهار داشت: یک فقره آتش سوزی روز گذشته در شهرک پالیز زابل به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله تیمی از ماموران کلانتری ۱۲ به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد یک واحد آپارتمان به دلیل نامعلومی دچار حریق شده و به واحد طبقه بالا سرایت کرده که با کمک عوامل آتش نشانی حریق مهار شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی زابل گفت: در این حادثه چهار نفر از ساکنان این ۲ واحد مسکونی مجروح و با کمک نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بیان کرد: علت دقیق حادثه از سوی کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است.