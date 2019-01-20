جو آرام در اغلب مناطق کشور/خلیج فارس مواج است

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طی ۳ روز آینده در غالب مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می شود که پیامد آن در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، افزایش آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد بود.

احد وظیفه افزود: بعد از ظهر فردا دوشنبه و طی روز سه شنبه در برخی مناطق غرب کشور و زاگرس مرکزی در استان های لرستان، شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و غرب فارس افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی: از امروز یکشنبه تا بعد از ظهر فردا دوشنبه قسمت های مرکزی و شرق خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مواج خواهد بود.

هوای تهران امروز صاف تا کمی ابری و غبار محلی و فردا کمی ابری همراه با غبار محلی و در بعد از ظهر افزایش ابر پیش بینی شده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت به ترتیب ۵ و منفی ۲ درجه سانتیگراد اعلام شده است.