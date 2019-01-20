تخصیص یک هزار میلیارد تومان برای آموزش دانش آموزان استثنایی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح مدرسه اوتیسم کاشان ضمن اشاره به سالگرد چهلمین پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امنیت امروز ما مرهون خون جوانانی است که در طول هشت سال جنگ تحمیلی خون خود را نثار این نظام و انقلاب کردند ، اگر انقلاب اسلامی ما به چهل سالگی خود رسیده است بهترین افراد در خاک خفته اند اما ناظر بر اعمال و رفتارهای ما هستند.

وی با بیان اینکه تفاوت های فردی از ویژگی ها و زیبایی های دوران خدمت است، افزود: این موضوع یک واقعیت است و جمعیت میلیونی که سالانه در کشور به دنیا می آید با یکدیگر تفاوت دارند اما در بین آنها سه درصد تفاوت های بیشتری داشته و یک دهم درصد نیز نابینا هستند.

ارائه خدمات به هفت گروه در آموزش و پرورش استثنایی

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی هفت گروه را تحت پوشش قرار می دهند، ابراز داشت: کودکانی که مشکل شنوایی، بینایی، چند معلولیتی، اختلالات عاطفی، اختلالات در یادگیری دارند از جمله گروه های دربرگیرنده این سازمان در وزارت آموزش و پرورش هستند.

۱۵۲ هزار کودک تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی کشور است

وی گفت: آموزش و پرورش استثنایی کشور تا به امروز ۱۵۲ هزار کودک استثنایی را تحت پوشش خود قرار داده است در حالی که در قبل از انقلاب اسلامی هشت هزار کودک از این گروه را تحت پوشش خود داشت.

قدمی ضمن اشاره به برکات انقلاب در مورد فراگیری علوم توسط کودکان استثنایی افزود: بودجه آموزش و پرورش امروز برای ۱۵۲ هزار دانش آموز استثنایی به یک هزار میلیارد تومان رسیده است و باید به هر دانش آموز حدود پنج الی شش میلیون تومان هزینه کرد.

۴۸ مرکز ویژه مبتلایان به اوتیسم در کشور فعالیت دارند

وی با بیان اینکه برای ارائه خدمات به کودکان نابینا و اختلالات یادگیری به استانداردهای جهانی رسیدیم، ابراز داشت: متاسفانه دانشگاه ها در تولید محتوا ویژه افراد مبتلا به اوتیسم به خوبی عمل نکرده است و بر همین اساس سازمان دست به کار شده و تولید محتوای آموزشی ویژه کودکان ابتدایی تقریبا به اتمام رسیده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۴۸ مرکز در کشور ویژه مبتلایان به اوتیسم به بهره برداری رسیده است، گفت: از این تعداد ۳۰ مرکز دولتی و مابقی غیر دولتی است در حالی که آمار جهانی نشان می دهد که از هر ۶۵ تولد یک نوزاد به اوتیسم مبتلا است اما شرط ورود دانش آموزان به این مدرسه تشخیص کارشناسان و متخصصان مربوطه است.

قدمی با بیان اینکه آموزش و پرورش کودکان استثنایی مدیون پیگیری والدین است، اظهار داشت: جهت گیری ما به سمت کفایت اقتصادی و حرفه آموزی بوده در حالی که ایجاد فضای آموزشی نیازمند کمک خیران است و جای تشکر و تقدیر دارد که خیران در ساخت و ساز فضای آموزشی پیشگام هستند.