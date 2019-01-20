۴ میلیارد تومان زکات در چهارمحال و بختیاری پرداخت شد

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه چهار میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان زکات به کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری در سالجاری پرداخت شده است، اظهار داشت: زکات ها جمع اوری شده در همان مناطق به مددجویان کمک می شود.

وی بیان کرد: استان چهار محال و بختیاری حدود یک میلیون جمعیت دارد که ۱۱ درصد خانوارهای آن تحت حمایت کمیته امداد هستند و تقریبا همین حدود نیز خانواده نیازمند فاقد شرایط قانونی برای حمایت به صورت مستمر در سطح استان وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تعداد کل روستاها در این استان ۸۱۴ روستا است که از این مجموع روستاهای دارای اقلام مشمول زکات ۵٠٠ روستا و همچنین روستاهای پرداخت کننده ۴٠٠ روستا هستند.

ملک پور یادآور شد: تعداد مبلغان زکات در استان ۳۰ نفر و تعداد عاملان افتخاری زکات روستایی ٢١٣ هستند.