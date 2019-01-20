۲۰۰۰ عدد داروی غیرمجاز در طرح نظارت بر عطاری‌ های اراک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود خلجی در این باره اظهار داشت: در تداوم ارتقای امنیت اجتماعی، روز گذشته طی هماهنگی با دستگاه قضایی و همکاری اتحادیه صنفی مربوطه، طرح نظارت بر عطاری های شهرستان اراک از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان اجرا شد.

وی با اشاره به بازدید از تعدادی عطاری در طرح مذکور خاطرنشان کرد: در این طرح نظارتی، دو هزار عدد داروی غیرمجاز کشف و متصدیان واحدهای صنفی متخلف نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان با قدردانی از مشارکت شهروندان با پلیس در اجرای طرح های مختلف انتظامی بر ادامه روند بازدید و نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد واحدهای صنفی استان مرکزی تاکید کرد.