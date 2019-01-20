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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۲

فرمانده انتظامی خمین:

عملیات پاک‌سازی نقاط جرم‌خیز خمین اجرا شد/ دستگیری ۲۱ نفر

عملیات پاک‌سازی نقاط جرم‌خیز خمین اجرا شد/ دستگیری ۲۱ نفر

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان خمین گفت: طی اجرای طرح پاک سازی نقاط جرم خیز شهرستان خمین، ۲۱ نفر در رابطه با جرائم سرقت و مواد مخدر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزیز عزیزی در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و تشدید مبارزه با سرقت و فروش و توزیع مواد مخدر، ماموران انتظامی شهرستان ۱۲ معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر و ۹ سارق را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمین بیان کرد: در اجرای این طرح مقادیری مواد مخدر از خرده فروشان کشف شد و سارقان نیز به هشت فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

عزیزی گفت: پلیس در تلاش است با انجام موفقیت آمیز ماموریت‌های محوله، زمینه ساز ارتقای روز افزون امنیت اجتماعی باشد.

کد مطلب 4518531

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