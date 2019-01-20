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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۳

مهلت ثبت نام در پنجمین جشنواره دانشجویی ابن سینا تمدید شد

مهلت ثبت نام در پنجمین جشنواره دانشجویی ابن سینا تمدید شد

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک در پنجمین جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران تا دهم بهمن تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبق اعلام دبیرخانه جشنواره دانشجویی ابن سینا و با توجه به ادامه ثبت نام دانشجویان، مهلت ارسال مدارک و ثبت نام در پنجمین دوره جشنواره تا ۱۰ بهمن ۹۷ تمدید و دانشجویان فرصت دارند از طریق سایت http://avicennastu.tums.ac.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

بخش های این دوره از جشنواره شامل «آموزشی، پژوهشی، فرهنگی (قرآن و عترت و نماز، هنری و ادبی)، ورزشی، اجتماعی (فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه، فعال حوزه فرهنگی اجتماعی، تعهد حرفه ای)، بین الملل (دانشجویان خارجی) و جامع» است.

این جشنواره صرفاً برای دانشجویان ایرانی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، دکتری تخصصی، دستیاری و فلوشیپ می‌توانند با توجه به اهداف و محورهای جشنواره در آن شرکت کنند.

مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان جشنواره در روز سه شنبه ۷ اسفند ۹۷ بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4518539

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