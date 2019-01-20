مهلت ثبت نام در پنجمین جشنواره دانشجویی ابن سینا تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبق اعلام دبیرخانه جشنواره دانشجویی ابن سینا و با توجه به ادامه ثبت نام دانشجویان، مهلت ارسال مدارک و ثبت نام در پنجمین دوره جشنواره تا ۱۰ بهمن ۹۷ تمدید و دانشجویان فرصت دارند از طریق سایت http://avicennastu.tums.ac.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

بخش های این دوره از جشنواره شامل «آموزشی، پژوهشی، فرهنگی (قرآن و عترت و نماز، هنری و ادبی)، ورزشی، اجتماعی (فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه، فعال حوزه فرهنگی اجتماعی، تعهد حرفه ای)، بین الملل (دانشجویان خارجی) و جامع» است.

این جشنواره صرفاً برای دانشجویان ایرانی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، دکتری تخصصی، دستیاری و فلوشیپ می‌توانند با توجه به اهداف و محورهای جشنواره در آن شرکت کنند.

مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان جشنواره در روز سه شنبه ۷ اسفند ۹۷ بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.