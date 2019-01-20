توسعه اورژانس بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، خجسته حسینی نژاد ظهر امروز در نشست خبری کارگروه بهداشت، درمان و سلامت به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با بیان اینکه تعداد بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز از ۲۳ بیمارستان در سال ۵۷ به ۵۹ بیمارستان در سال جاری رسیده است، گفت: در همین بازه زمانی تعداد آزمایشگاه ها از ۲۳ به ۲۶۶، تخت فعال از چهار هزار و ۱۴۷ به هفت هزار و ۵۳۲، مراکز پرتونگاری از ۴۲ به ۱۵۷، مراکز توانبخشی از صفر به ۴۳۹، مطب پزشکان عمومی از ۹۳ به یک هزار و ۳۷، مطب پزشکان متخصص از ۸۸ به یک هزار و ۱۲۱، مطب دندانپزشکی از صفر به ۴۳۰ و تعداد پایگاه های اورژانس از چهار به ۱۶۴ رسیده است.

وی بیان کرد: طی چند سال اخیر در دولت تدبیر و امید شاهد طرح تفاهم پنج‌گانه بودیم که توسعه اورژانس ها در هفت مرکز اندیمشک و اهواز بودیم؛ علاوه بر این مرکز تشخیص و غربالگری در پنج مرکز توسعه یافت که برخی از این مراکز در اهواز و مسجدسلیمان آماده بهره برداری هستند.