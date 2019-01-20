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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۲

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد:

خوزستانی‌ها از فردا منتظر افزایش دما باشند

خوزستانی‌ها از فردا منتظر افزایش دما باشند

اهواز ـ مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش دمای هوای این استان از فردا خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته شهر شوش با دمای ۱۴ درجه و شهر ایذه با دمای ۲- درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: طی همین مدت شهر اهواز حداکثر دمای ۱۳ و حداقل دمای ۶ درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کزد: از اوایل وقت فردا با عبور موج ضعیف شاهد افزایش و احتمال رگبارهای پراکنده و خفیف در برخی نقاط استان به ویژه ارتفاعات شرقی خواهیم بود.

سبزه زاری عنوان کرد: از فردا تا آخر هفته بین سه تا پنج درجه افزایش دما پیش بینی می شود.

وی در پایان گفت: در این ایام مه یا مه رقیق دور از انتظار نیست.

کد مطلب 4518583

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