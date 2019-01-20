به گزارش خبرنگار مهر،‌ علیرضا نصر اصفهانی ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای شهر اصفهان اظهار داشت: انتشار فیش های حقوقی برخی از مدیران شهرداری اصفهان از سوی شبکه های اجتماعی باعث یکسری از تاخت و تازهای عجولانه شد که در این ارتباط از مدیران شهری می‌خواهم ضمن جلوگیری از سوظن‌ها، اگر به موردی برخورد کردند، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

وی با اعلام اینکه تمامی فیشهای حقوقی مدیران شهرداری دور از چشم اعضای شورای شهر نیست و تمام پرداختی ها قانونی بوده است،‌گفت: عکس العملها به انتشار فیش های حقوقی نباید به گونه ای باشد که این تصور ایجاد شود که مدیریت شهری دچار بی بند و باری مالی وبریز و به پاش شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اظهار اینکه از شفافیت مالی استقبال خواهیم کرد، ادامه داد: مردم را از محارم مدیریت شهری می دانیم و انتشار و دسترسی آسان مردم به چنین اطلاعاتی نشان از امکان دسترسی آزاد به تمام اطلاعات شهرداری دارد.

وی با اشاره به اینکه اعداد و ارقام منتشر شده براساس قانون بوده است، ادامه داد: اعضای شورای شهر نظارت بر امور مختلف را به دور از تعارف‌های معمول انجام داده و اگر تخلفی صورت پذیرد مسئولیت خود را در قبال آن انجام می‌دهند.

مدیریت شهری باید برخی از فیش های حقوقی مورد بررسی قرار دهد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان از برخورد با افرادی که در حقوق آنها خطایی صورت گرفته و بیش از حق خود پرداختی داشته است،‌ خبر داد و گفت: باتوجه به حجم ماموریت‌ها و گستره فعالیت ممکن است خطاهایی نیز انجام گیرد که توسط نهادهای حراستی، بازرسی و حقوقی شناسایی و با خاطیان آن برخورد می‌شود و شورای شهر نیز با چنین خطاهای عمدی برخورد کرده و در این راه با هیچ کسی در هر پست و مقامی تعارف و سازش نداشته و همه امور را رصد می‌کند.

وی گفت: شهردار و معاونان او حامی و حافظ بیت المال و حق و حقوق مردم و کارکنان است و درخواست داریم برخی از فیش های حقوقی را این مورد را بررسی قرار داده و اگر اشکالی در صدور احکام مالی یافت شد اصلاحات لازم را انجام دهند.

نصراصفهانی با اشاره به اینکه هرکس خطایی کرده باید محاکمه شود اما رسیدن به این هدف با تشویش اذهان عمومی و شایعه سازی رفتاری اخلاقی نیست، بیان داشت: مسئولان برای انجام ماموریت‌های خود در این شرایط حساس نیاز به آرامش دارند به همین جهت اجازه نداریم با اخبار ملتهب کننده اوضاع شهر را بهم ریخته و چنین خطاهایی را در نزد مردم دارای اشکال معرفی کنیم و مدیران نیز باید مراقب دام افراد مغرض بوده و هوشیارانه عملکرد زیردستان خود را زیر نظر گیرند.