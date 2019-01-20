محل جلوس حضرت امام(ره) در بهشت زهرا گلباران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب سخنرانی تاریخی امام خمینی(ره) در بهشت زهرا(س) که با حضور سعید خال شهردار بهشت زهرا(س) و حرم مطهر امام راحل(ره) و جمعی از نمایندگان ادارات و نهادها در ساختمان مرکزی شهرداری بهشت زهرا(س) برگزار شد، بیان کرد: ورود امام راحل(ره) به ایران یک معجزه الهی بود.

وی بیان کرد: بدانیم اگر انقلاب اسلامی چهل ساله شده است یک معجزه الهی است، همه مردم در طول این چهل ساله برای حمایت از انقلاب اسلامی سنگ تمام گذاشتند.

رئیس ستاد دهه فجر استان تهران گفت: مراسم ۱۲ بهمن با حضور مردم فهیم و انقلابی استان تهران ساعت ۹ صبح در حرم امام خمینی(ره) برگزار می شود و ساعت ۱۱ صبح همان روز جلوس حضرت امام خمینی(ره) در بهشت زهرا(س) گلباران خواهد شد.

وی اضافه کرد: کم ترین وظیفه ما مسئولان این است که ورود حضرت امام خمینی(ره) را در چهل سالگی انقلاب به خوبی برگزار کنیم و تا جایی که توان داریم در این زمینه اطلاع رسانی کنیم.

محمودی گفت: مردم ما انقلاب اسلامی را دوست دارند اما انتقاد هم به مسئولان اشرافی گر هم داریم و از کسی هم ترسی نداریم اما با وجود این حرف ها انقلاب ما به برکت امام خمینی(ره) در جهان می درخشد.

وی گفت: در حوزه دفاعی ۸ سال جنگ کردیم و در این راه شهید تقدیم کردیم که تا امروز بتوانیم در جهان حرف برای گفتن داشته باشیم.

محمودی در بخش پایانی سخنان اضافه کرد: تمام دستگاه ها و مجموعه ها پای کار هستند و هر مجموعه وظیفه خود را در چهل سالگی انقلاب به خوبی انجام می دهد.