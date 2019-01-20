بنزین یورو۴ و گازوئیل استاندارد در تهران توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته هوای پاک در ملارد طی سخنانی محیط زیست را از مهم ترین موارد دنیای امروز دانست و گفت: کشور ما نیز از لحاظ اقلیمی و اکوسیستمی آسیب پذیر است و از نظر منابع آبی و جنگل فقیر هستیم، که می بایست، منابع را صحیح مصرف کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران نسبت به غفلت در زمینه محیط زیست هشدار داد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در کنار توسعه است و هرگز در مقابل آن ها قرار ندارد.

وی گفت: نصب کنیستر و کاتالیست در خودروها از تکالیف قانونی است و سازمان حفاظت از محیط زیست به طور دقیق پیگیری اجرای این قانون است، تا این قطعات در خودروها نصب شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان این که سخت‌گیری در استانداردهای معاینه فنی، تبدیل سوخت نیروگاه‌ها و واحدهای بزرگ صنعتی از نفت کوره به گاز، مسائل مربوط به مدیریت هوا و طرح کاهش و برخورد پلیس با خودروهای آلاینده از اقدامات سازمان حفاظت از محیط زیست است، گفت: اقدامات خوبی در مقابله با آلودگی هوا از سال گذشته آغاز شده و برای متخلفان در این حوزه مجازات تعیین شده است.

کلانتری افزود: باید در تهران بنزین یورو ۴ و گازوئیل استاندارد توزیع شود و وزارت نفت باید به سوی استانداردسازی سوخت گام بردارد.