نقشه راه سلامت آب و فاضلاب در مازندران تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین زادگان در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با تاکید بر این که حوزه سلامت فوق العاده مهم است و باید با نهایت جدیت مراقبت شود، افزود: در کلیه امور و بویژه حوزه سلامت باید احساس کنیم که هریک از آحاد مردم همچون اعضای خانواده ما مهم و عزیز هستند.

استاندار مازندران با بیان این که جلسات مدیران باید خروجی کاربردی در جهت تقویت اقدامات برای مردم داشته باشد، یادآور شد: همه اقدامات آگاهی بخش بویژه در حوزه سلامت موقوف اعتبار نیست و با خلاقیت و توان مدیریتی و کارشناسی می توان در جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی اهتمام کرد.

وی با اشاره به این که کارهای استان را باید مردم محور و اجتماع محور به پیش برد، عنوان داشت: ظرفیت هایی در استان در حوزه های مختلف وجود دارد که بدون استفاده مانده است.

حسین زادگان با تاکید بر این که دستگاه های اجرایی از کمک سمن های تخصصی استفاده کنند و زمینه شناسایی و بهره گیری از این توانمندی ها را فراهم نمایند، گفت: با استفاده از نهادهای اجتماعی و تشکل های مردم نهاد می توان در سایه اقدامات فرهنگی به پیشبرد بیش از پیش برخی امور مهم امید بست.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دستور جلسه مبنی بر تدوین نقشه راه و برنامه آب و فاضلاب شهری و روستایی از منظر حوزه سلامت، با اشاره به این که اجرای پروژه هایی که ممکن است مخاطراتی برای سلامت مردم داشته باشد باید از سوی دستگاه های مسئول با برنامه ریزی علمی، دقیق و نظارت مجدانه همواره با پیوست سلامت صورت گیرد، اظهار داشت: می توان از مشارکت های مردمی برای کاهش هزینه های ساخت و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب بدرستی بهره گیری کرد.

استاندار، افزود: از ظرفیت دهیاری ها و شوراها در روستاها برای اجرای طرح های مختلف برای کاهش هزینه ها و پیشبرد امور استفاده ش