۶۷۹۲ واحد مسکونی در طرح بازآفرینی شهری گلستان احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه شهرسازی استان گلستان، حسین محبوبی، در دیدار با هیات مدیره جدید انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اظهار کرد: وجود مجموعه های متخصص در حوزه ساخت و رساز مسکن در استان بسیار سودمند است و جا دارد براساس قوانین موجود و ارائه پیشنهادها و برنامه ریزی در این بخش نقش بیشتری ایفاد شود.

وی به طرح باز آفرینی شهری در محدوده بافت فرسوده شهرهای استان اشاره کرد و افزود: باز آفرینی شهری از مقوله های مهمی است که انجمن انبوه سازان و سرمایه گذاران در بخش مسکن می تواند در آن نقش اساسی داشته باشند.

محبوبی گفت: با اجرای طرح باز آفرینی شهری در شهرهای استان علاوه بر انتفاع همه اقشار مردمی و صنعت های وابسته ساختمان، شاهد رونق اقتصادای و رشد اشتغالزایی در استان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۶ هزار و ۷۹۲ واحد ساخت مسکن در طرح باز آفرینی شهری سهم استان است که انتظار می رود با تمهیدات در نظر گرفته شده توسط دولت، انبوه سازان در این طرح شرکت داشته باشند.