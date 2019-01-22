نخستین شورای هیئت های مذهبی - عشایری کشور در فریدونشهر تشکیل شد

حجت الاسلام محمدتقی گلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب که اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر برای فعالیت های فرهنگی بیشتر با کمبود بودجه مواجه است، اظهار داشت: ساختمان اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر یک واحد مسکونی است و اگر زیرساخت های لازم و بودجه لازم برای فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی فراهم شود می توانیم خدمات رسانی بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

وی افزود:در حال حاضر هم تعدادی از فعالیت های فرهنگی ما با مشارکت ارگان های دیگر و کمک خیرین انجام می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر با بیان این موضوع که فعالیت های اداره تبلیغات اسلامی در چهار حوزه دسته بندی می شود اظهار داشت: حوزه های فعالیت های اداره تبلیغات اسلامی در زمینه های فرهنگی، قرآنی، اعزام مبلغ و ساخت و ساز خانه عالم جمع بندی می شود.

وی با اشاره به این موضوع که یکی از موفق ترین برنامه های حوزه فرهنگی برنامه گفتمان دینی بوده است که در مدارس و مساجد برگزار می شود، گفت: با توجه به سهمیه ای که استان به فریدونشهر می دهد از شروع سال تحصیلی جدید تا پایان همان سال تحصیلی حدود ۵۰ جلسه گفتمان دینی درمدارس برگزار می شود.

حجت الاسلام گلی اضافه کرد:این گفتمان ها در زمینه های حجاب و عفاف، فضای مجازی، روابط دختر و پسر، آسیب ها و چالش ها، جنگ نرم و غیره است.

برگزاری دعای ندبه در ۱۱ مسجد شهرستان فریدونشهر

وی با بیان این موضوع که یکی از برنامه های موفق اداره تبلیغات اسلامی برگزاری دعای ندبه در ۱۱ مسجد شهرستان است، اظهار داشت:این برنامه به مدت دوازده سال است که به صورت چرخشی و هر هفته در یکی از این مساجد برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر گفت:برگزاری مراسم اعتکاف هم از زمان تاسیس اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر در این مساجد هر ساله برگزار می شود.

وی با اشاره به این مطلب که یکی از فعالیت های اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر سامان دهی و شناسایی هیئت های مذهبی و مداحان است، ابراز داشت:ما در شهرستان چهار دوره انتخابات شورای هیئت های مذهبی برگزار کردیم که وظیفه شورای هیئت هایی مذهبی شناسایی و سامان دهی و صدور مجوز جهت هیئت های مذهبی مساجد و حسینه ها است.

حجت الاسلام گلی افزود:چهار دوره انتخابات کانون مداحان با هدف شناسایی و سامان دهی و آموزش و صدور مجوز برای مداحان در شهرستان برگزار شده است.

وی با اشاره به این موضوع که اولین شورای هیئت های مذهبی عشایری کشور در شهرستان فریدونشهر تشکیل شده است، اظهار داشت: هدف از تشکیل این شورا محرومیت زدایی فرهنگی - دینی عشایر زحمت کش آن شهرستان است.

خانه های قرآنی و موسسات قرآنی پس از اخذ مجوز در شهرستان فعالیت می کنند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر با بیان این مطلب که خانه های قرآنی و موسسات قرآنی پس از اخذ مجوز در شهرستان فعالیت می کنند، ابراز داشت:این موسسات با هدف آموزش در سطح شهرها و روستاهای شهرستان تشکیل می شود و بر این اساس ما در سطح شهرستان یک موسسه قرآنی و ۱۴خانه قرآن روستایی داریم.

وی افزود:از دیگر فعالیت های قرآنی اداره تبلیغات اسلامی برگزاری محافل قرآنی در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی است.

وی با بیان اینکه ما در مناسبت های مختلف سالیانه ۲۷۰ مبلغ را به نقاط مختلف شهرستان اعزام می کنیم، بیان داشت: ما در شهرستان فریدونشهر ۲۳ خانه عالم داریم که این خانه ها به همت اداره کل تبلیغات اسلامی و خیرین مردمی برای اسکان دائمی و موقت روحانیون ساخته شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر تصریح کرد: شهرستان فریدونشهر ۱۶۰هیئت مذهبی فعال و ۱۷۰ مداح دارد.

وی ضمن بیان این موضوع که برنامه ریزی و اجرای مراسمات مذهبی و ملی بر عهده اداره تبلیغات اسلامی است اظهار داشت:ما جلساتی را در طول سال برای مناسبت های مختلفی مثل دهه محرم، دهه فجر، دهه فاطمیه، شهادت امام صادق (ع) ، برگزاری جشن ها و ولادت ها و حتی چگونگی برگزاری مراسم ترحیم داریم.

برگزاری مراسم ویژه تحویل سال نو که مختص شهرستان فریدونشهر است

حجت الاسلام گلی با اشاره به برگزاری مراسم ویژه تحویل سال نو که مختص شهرستان فریدونشهر است، بیان داشت: این مراسم در مسجد جامع فریدونشهر و با حضور خانواده های معظم شهدا و عموم مردم فریدونشهر برگزار می شود.

وی با بیان این مطلب که اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر برای روحانیون و ائمه جماعات و مدیران هیئت های مذهبی و مداحان دوره های آموزشی برگزار کرده است، ابراز داشت: این کلاس ها در دو سطح مقدماتی و تخصصی در سه دوره برگزار شده است که به خاطر نبود بودجه کافی نتوانستیم دوره های بیشتری را برگزار کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فریدونشهر تاکید کرد:ما همچنین برای برگزاری کلاس آموزشی برای جوانان و نوجوانانی که مستعد مداحی هستند با مشکل مواجه هستیم و به خاطر دور بودن شهرستان از مرکز استان و هزینه بالای ایاب و ذهاب اساتیدی که باید از مرکز استان دعوت کنیم قادر به برگزاری این کلاس ها نیستیم.

حضور مداحان کشوری در نقاط صعب العبور فریدونشهر

وی با اشاره به این مطلب که اداره تبلیغات اسلامی برای مراسمات مختلف از مداحان و سخنرانان کشوری دعوت به عمل می آورد، اظهار داشت: مداحان کشوری مانند حاج مهدی منصوری هر ساله در ماه های اردیبهشت و خرداد در روستاهای دور افتاده و صعب العبور شهرستان مثل روستای حیران که هشت ساعت پیاده روی دارد برای اجرای مراسمات مذهبی حضور پیدا می کنند.