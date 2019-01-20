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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۵۰

وزارت بهداشت مکزیک اعلام کرد:

افزایش تلفات انفجار خط لوله نفت در مکزیک/ ۷۹ کشته و ۶۶ بستری

افزایش تلفات انفجار خط لوله نفت در مکزیک/ ۷۹ کشته و ۶۶ بستری

وزارت بهداشت مکزیک از افزایش تلفات انفجار خط لوله نفت در این کشور به ۷۹ کشته و ۶۶ بستری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمار کشته شدگان حادثه انفجار دیروز خط لوله نفت در مکزیک به ۷۹ نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت مکزیک امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: تا کنون ۷۹ نفر بر اثر این حادثه جان خود را از دست داده و ۶۶ نفر نیز دربیمارستان بستری هستند.

برا ساس اعلام وی، حال برخی از زخمی های این حادثه وخیم گزارش شده است.

این درحالیست که «عمر فیاض» (Omar Fayad) فرماندار ایالت «هیلادگو» (Hidalgo) دیروز در پیامی تویئتری در این باره اعلام کرده بود: اطلاعات واصله نشان می دهد که تلفات این حادثه تا کنون به ۶۶ کشته و ۷۶ زخمی افزایش یافته است.

انفجار این خط لوله انتقال نفت، وقوع آتش‌سوزی عظیم در بخش مرکزی کشور مکزیک را نیز در پی داشته است.

کد مطلب 4518695

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