وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: به نوار غزه حمله خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «اویگدور لیبرمن»، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در جریان سخنانی در حزب خود موسوم به « اسرائیل خانه ما»، نتانیاهو، نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی را فردی «سردرگم و سرسپرده» توصیف کرد.

لیبرمن در سخنان خود در بیستمین سالگرد تاسیس حزب «اسرائیل خانه ما»،گفت: در صورت پیروز شدن در انتخابات آتی، مقابل حماس و جنبش تحریم اسرائیل خواهد ایستاد.

وزیر جنگ سابق اسرائیل همچنین حمله به نوار غزه و شکست حماس را یکی از برنامه‌های آتی خود عنوان کرد و گفت تنها در این صورت است که امنیت ما تامین خواهد شد.

اویگدور لیبرمن کمتر از دو ماه پیش در جریان حمله سه روزه صهیونیست‌ها به نوار غزه و سپس پذیرش آتش بس از سوی نتانیاهو از مقام خود به عنوان وزیر دفاع استعفا داد.

لیبرمن پذیرش آتش بس از سوی نتانیاهو را به معنای پذیرش شکست در مقابل حماس عنوان کرده بود.