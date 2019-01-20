هر ایرانی باید یک سفیر محیط زیست و محیط بان برای کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، کتایون حجتی بعدازظهر یکشنبه در همایش زن، محیط زیست و توسعه پایدار در یاسوج افزود: هفت هزار نیروی محیط زیست کار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور را بر عهده دارند اما ما نیازمند ۸۰ میلیون محیط بان هستیم و هر فردی که در این کشور زندگی می کند باید یک محیط بان باشد.

وی مشارکت مردم را موثرترین و بهترین راهکار برای حفاظت از محیط زیست عنوان کرد و گفت: دغدغه‌های محیط زیستی تبدیل به دغدغه ای عمومی شده و اکنون محیط زیست از قالب یک کالای لوکس خارج شده به طوری که بقای ما در گرو حفاظت از محیط زیست است.

حجتی نقش زنان را در انتقال فرهنگ زیست محیطی به تمام افراد جامعه به خصوص فرزندان بسیار مهم دانست.

وی تصریح کرد: در سالهای پس از انقلاب حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی بیش از پیش به چشم می‌خورد و افزایش بانوان دارای تحصیلات عالی، افزایش نرخ اشتغال، افزایش انتصاب در جایگاههای مدیریتی دستگاه‌های دولتی و نقش رو به رشد آن‌ها در صحنه سیاست و روند رو به رشد نرخ کاندیداتوری در صحنه‌های سیاسی مثل مجلس شورای اسلامی، نشان از ارتقای جایگاه زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارد.

حجتی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به محیط زیست گفت: مدیریت صحیح پسماند، استفاده از کشاورزی ارگانیک به جای استفاده بی رویه از سموم کشاورزی، الگوی صحیح مصرف و ورود نظام‌مند مسائل زیست محیطی به کتابهای درسی دانش آموزان از جمله راهکارهای حفاظت از محیط زیست است.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست کشور افزود: این استان از ظرفیتها و پتانسیلهای بسیاری برخوردار است و برای کمک به اقتصاد استان باید مشاغل سبز در استان توسعه یابند.

وی اظهار داشت: مشاغلی که با استفاده از منابع طبیعی و بدون تخریب منابع طبیعی ایجاد می‌شود را مشاغل سبز می گویند.