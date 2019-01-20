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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۶

هشدار عمرالبشیر درباره تکرار سناریوی برخی کشورهای منطقه در سودان

هشدار عمرالبشیر درباره تکرار سناریوی برخی کشورهای منطقه در سودان

رئیس جمهور سودان در سخنانی درباره تکرار وقایعی که در برخی کشورهای منطقه رخ داد، در این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عمر البشیر رئیس جمهور سودان که در جمع مردم منطقه الکریده در استان نیل سفید سودان سخن می گفت، افزود: برخی خواستار تعویق سفر بودند زیرا بر این باور بودند که شما مرا قبول نمی کنید اما من با تعویق سفر مخالفت کردم.

البشیر تاکید کرد: همه مخالفان اسلام از ثبات سودان خوششان نمی آید.

رئیس جمهور سودان ضمن تاکید بر مقابله با توطئه ها گفت: سودان از کوهها هم قوی تر است و به هر اندازه که محاصره اقتصادی و هجمه رسانه ای و جنگ و توطئه علیه آن شود باز هم قوی تر می شود.

وی افزود: دولت می داند که کمبود نان و سوخت است و جوانان برای بیان آن دست به اعتراض زدند اما خرابکاران ویران کردند و دست به کشتار تظاهرات کنندگان در داخل آنها زدند و آخرین آنهم بابکر بود که با سلاحی که در سودان وجود ندارد، کشته شد. نیروهای امنیتی تعدادی از افراد وابسته به عبدالواحد رهبر جنبش آزادی بخش سودان است و آنها به تخریب و قتل تظاهرات کنندگان اعتراف کرده اند.

البشیر هشدار داد: ما سودانی ها اگر  آنچه بر سر کشورهای دیگر آمد بر سرمان بیاید به کجا خواهیم رفت؟ آیا می خواهید که به اردوگاههای آوارگان در کشورهای همسایه بروید؟

وی اعلام کرد که به گزینه ملت سودان احترام می گذارد و آن صندوق انتخابات است.

کد مطلب 4518713

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