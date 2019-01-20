جهانگیری فردا به کرمان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری فردا در جریان سفری دو روزه به استان کرمان سفر می کند و چند طرح مهم عمرانی را افتتاح می کند همچنین با حضور در شهرستان جیرفت، طرح گازرسانی به جنوب استان کرمان را به بهره برداری می رساند.

معاون اول رییس جمهور همچنین کارخانه گندله سازی ایرانیان میدکو، بهره برداری از مجتمع فولادسازی سیرجان ایرانیان و نیز گندله سازی سیرجان را به طور همزمان در شهرستان بردسیر افتتاح می کند.

ظرفیت تولید سالانه دو طرح گندله سازی ۵ میلیون تن و ظرفیت تولید مجتمع فولادسازی سیرجان ایرانیان یک میلیون تن در سال با افتتاح این مجتمع محقق می شود.

شرکت و سخنرانی در جلسه مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان سراسر کشور از دیگر برنامه های معاون اول در این سفر است.