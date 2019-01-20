به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حداقل ۱۴ نفر در جریان آتش سوزی در پیست اسکی «کوچ‌وِل» در فرانسه کشته شدند.

در این ارتباط، مقامات محلی فرانسه گفته‌اند این آتش سوزی اوایل روز یک‌شنبه در ساختمان محل سکونت کارگران فصلی واقع در پیست اسکی اتفاق افتاد که در مجموع سه ساختمان دچار حریق شدند.

هنوز علت وقوع این آتش‌سوزی تایید نشده‌ است.

تصاویر منتشر شده از محل حادثه نشان می‌دهد که نیروهای آتش‌نشان در تلاش برای نجات افراد محبوس در این سه ساختمان بوده‌اند.

همچنین اعلام شده وضعیت چهار نفر از ۱۴ مجروح این حادثه وخیم است.