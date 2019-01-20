به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاکستان تودی، عمران خان نخست وزیر پاکستان برای سفری ۲ روزه فردا دوشنبه به قطر می رود.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر پاکستان بنا به دعوت شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به این کشور سفر خواهد کرد.

وی در جریان این سفر درباره اعزام نیروی کار پاکستانی با امیر قطر گفتگو خواهد کرد.

گفتنی است که عمران خان پیش از این در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و پرداخت بدهی های خارجی خود در سفر به کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، چین و مالزی بسته های حمایتی را از این کشورها دریافت کرده است.