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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۳۲

جانشین انتظامی ایرانشهر:

۱۲ واحد صنفی متخلف در ایرانشهر پلمب شد

۱۲ واحد صنفی متخلف در ایرانشهر پلمب شد

زاهدان - جانشین انتظامی ایرانشهر گفت: ۱۲ واحد صنفی متخلف در سه روز گذشته در این شهرستان پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن کیخا اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی مرحله ای دیگر از طرح بازدید صنوف در ایرانشهر به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی در سه روز گذشته از ۱۲۵ واحد صنفی بازدید که ضمن صدور اخطاریه برای ۴۴ واحد، ۱۲ واحد صنفی متخلف را پلمپ کردند.

جانشین انتظامی ایرانشهر گفت: نداشتن پروانه کسب و رعایت نکردن ضوابط انتظامی از اصلی ترین تخلفات این واحدهای صنفی بوده است.

وی بیان کرد: اجرای مستمر این طرح در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ کیخا تصریح کرد: در این بازدیدها آموزش های لازم در خصوص رعایت نکات انتظامی توسط کارشناسان اداره نظارت بر اماکن عمومی به صنوف ارائه شد.

کد مطلب 4518791

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