اجرای طرح مطالعاتی مترو وتراموا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه قطار شهری با موضوع بررسی قرارداد مطالعات اولیه قطار برقی سریع السیر قزوین به هشتگرد و کرج عصر یکشنبه با حضور علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، علی صفری شهردار و مشاور طرح در استانداری قزوین برگزار شد.

علی سلحشور در این جلسه اظهارداشت: مطالعات پیدایش آماده شده و در گام بعدی مطالعات ورودامکان سنجی روی چگونگی این طرح صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: در فاز اول وارد این موضوع می شویم که آیا طرح تراموا و مترو توجیه ریلی دارد یا خیر که در این راستا باید بودن خط مشخص شود و ترافیک توجیه پذیر باشد.

سلحشور بیان کرد: افق مطالعه طرح ۱۴۱۵ و شاید ۱۴۲۰ باشد اما افق ناوگان ۳۰ ساله است و بررسی چشم انداز شبکه ریلی باید نهایی شود و استفاده مردم شهرهای اقماری و استانهای همجوار هم مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهارداشت: ایجاد پارک سوار برای دسترسی همه شهروندان از اتوبان هم دیده شود و برای استانهای هم جوار مانند گیلان و زنجان هم باید در مطالعات مورد توجه باشد تا در اینده این گروه نیز در صورت لزومبتوانند از شبکه مترو برای رفتن به تهران استفاده کنند.

مشاور طرح اضافه کرد: اتصال ریلی به خطوط کرج و اتصال به مترو هشتگرد هم در کار مطالعاتی دیده می شود تا کار جامع تر باشد. ‌

وی اضافه کرد: معرفی جذابیت ها و فرصتهای سرمایه گذاری در مسیر پروژه در طرح مطالعاتی دیده خواهد شد و چون یک راه کاهش سر ریز جمعیت تهران با این شبکه است باید در این زمینه نیز پیش بینی لازم انجام شود.

سلحشور گفت: در این طرح میزان صرفه جویی در سوخت و تعداد جمعیت جابجا شونده مهم است و طرح مطالعاتی آن در سه فاز حدود ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.

وی افزود: در مرحله اول مطالعاتی موضوع ترافیک خطوط دیده شده که حدود ۲۴۰ میلیون تومان برآورد هزینه آن است و فاز دوم حدود ۱۸۶ میلیون تومان و فاز سوم حدود ۱۱۵ میلیون تومان که می تواند فازهای بعدی عملیاتی نشود.