پوستر دومین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه ریگا رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کردستان شامگاه یکشنبه در مراسم رونمایی از پوستر دومین دوره جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه ریگا در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: حوزه هنری همیشه دنبال و پیگیر اتفاقات و فعالیت های خاص در زمینه فرهنگ و هنر است و برگزاری این جشنواره فرصتی جدید برای فعالیت های هنری این سازمان است.

زانیار لطفی افزود: ما تمام ظرفیت و پتانسیل خود را در اختیار مسئولان برگزاری این جشنواره قرار می دهیم تا هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی شاهد جشنواره ای به مراتب قوی تر از دوره اول باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم اتفاقات خوب و مثبتی در خلال برگزاری این جشنواره در عرصه فرهنگ و هنر رقم بخورد و انگیزه تولید فیلم و ایده های جدید در بین هنراموزان این عرصه تقویت شود.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کردستان یادآور شد: امیدواریم با حمایت مسئولان و حضور پررنگ و چشمگیرتر جوانان در حوزه فرهنگ و هنر بتوانیم دوره سوم این جشنواره را در سال آینده بصورت ملی برگزار کنیم تا بتوانیم چهره فرهنگی کردستان را بیش از پیش نمایان کنیم.

لطفی در پایان سخنان خود به هیئت داوران این جشنواره اشاره کرد و بیان کرد: جلال نصیری هانیس، توفیق امانی، برهان احمدی، سامان حسین پور و نوید زارع هیئت داوران دومین دوره جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه ریگا را تشکیل می دهند.