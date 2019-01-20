آلایندگی بیش از حد استاندارد هوای یزد در ۳۲ روز از سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پورملائی عصر امروز در دومین کارگروه کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده گرد و غبار در استانداری یزد با اشاره به وظایف محیط زیست در زمینه کاهش آلودگی هوا اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین وظایف محیط زیست، تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و پایش آلودگی هوا است.

وی بیان کرد: در همین راستا طرح استقرار ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا و اتصال آنها به سامانه مرکزی در استان یزد اجرا شده و در حال حاضر ۹ ایستگاه در شهرهای یزد، اردکان، میبد، مهریز و بافق فعال هستند.

مدیرکل محیط زیست استان یزد یادآور شد: د رحال حاضر تنها سه ایستگاه از ۹ ایستگاه یاد شده تابلوی نمایشگر دارند که هر سه ایستگاه در یزد و در میادین صنعت، ابوذر و نماز مستقر هستند و بقیه ایستگاه فعلا قابلیت نمایشگری ندارند.

وی، راه‌اندازی نمایشگر برای هر ایستگاه را هزینه‌بر دانست و افزود: در حال حاضر تنها نمایشگر هر ایستگاه ۲۰ میلیون هزینه در بر دارد که امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد بودجه لازم در این زمینه را به محیط زیست اختصاص دهد.

پورملائی با بیان اینکه برای گستره استان یزد، ۹ ایستگاه پالایش آلودگی هوا کافی نیست، عنوان کرد: راه‌اندازی هر ایستگاه بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان هزینه دارد و هزینه نگهداری هر ایستگاه نیز ۳۰ میلیون تومان در سال است.

وی اظهار امیدواری کرد: بتوان تا پایان سال جاری، ایستگاه‌های میبد و اردکان را نیز مجهز به نمایشگر کرد و بقیه چهار ایستگاه دیگر نیز در سال آینده مجهز به نمایشگر شوند.

پورملائی با تاکید بر اینکه محیط زیست وظیفه ایجاد و توسعه ایستگاه‌های جدید را نیز بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه‌های بالایی که ایجاد هر ایستگاه دارد، امیدواریم بتوانیم شاهد ایجاد ایستگاه‌های جدید در مناطق مختلف استان باشیم.

وی در مورد طبقه بندی هوای استان به پاک، سالم، ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک افزود: از طبقه ناسالم برای گروه‌های حساس، آلودگی بیش از حد استاندارد محسوب می‌شود و استان یزد طی سال جاری ۳۲ روز دارای آلایندگی بیش از حد مجاز بوده است.

مدیرکل محیط زیست استان یزد ادامه داد: از این میزان، پنج روز در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها، دو روز در وضعیت بسیار ناسالم و دو روز نیز در وضعیت بحرانی و خطرناک و بقیه ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه بوده است.