بررسی قیمت خرید وسایل IVD توسط آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی حیدری، گفت: یکی از وظایف اداره تجهیزات و فرآورده‌های آزمایشگاهی، نظارت بر توزیع و عرضه محصولات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی است.

وی افزود: از آنجایی که تمام شرکت‌های تجهیزات پزشکی از جمله شرکت‌های دریافت‌کننده ارز نرخ رسمی دولتی (دلار ۴۲۰۰ تومانی)، مکلف هستند قیمت تمام شده محصولات خود را متناسب با ارز دریافتی و براساس ضوابط قیمت گذاری به بازار عرضه کنند و مغایرت با این ضوابط، تخلف محسوب می‌شود، در این راستا در ماه جاری کارشناسان اداره تجهیزات و فرآورده‌های آزمایشگاهی، متشکل از سه گروه جهت نظارت بر فروش تجهیزات و ملزومات به پنج آزمایشگاه منتخب در سطح تهران مراجعه کرده و پس از بررسی فاکتورهای خرید آزمایشگاه های یاد شده نتایجی حاصل شد.

رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی وزارت بهداشت، با اشاره به نتایج به دست آمده از بررسی فاکتورهای خرید آزمایشگاه ها خاطرنشان کرد: افزایش قیمت نسبت به سال ۹۶ برای محصولات برخی از شرکت‌ها مانند تولیدی بازرگانی آریا فارمد و پادتن دانش مشاهده نشد و در بعضی کیت‌ها نیز کاهش قیمت وجود داشت. در سایر موارد نیز، تجهیزات و ملزومات با افزایش قیمت تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. همچنین در موارد معدود از جمله درخصوص شرکت ف. آ.ا، افزایش قیمت از ۳۰ درصد تا ۲۰۰ درصد مشاهده شد که شرکت نامبرده به علت گرانفروشی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع داده شد.