کدام روستاهای خوزستان در معرض خطر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده عصر امروز در جلسه بررسی جابهجایی روستاهای میراحمد غریبی و دراویزه اظهار کرد: در دو سال اخیر یکی از کارهای بزرگی که بر آن تاکید داشتیم بحث پیشگیری در مدیریت بحران بوده است که بر اساس همین نگاه از ابتدای کار، کمیته علمی، پژوهشی و فنی خوزستان راهاندازی و برخی مسائل با دستگاههای عضو شورای مدیریت بحران مطرح شد.
وی افزود: یکی از این مسائل مورد بحث، روستاهای در معرض خطر رانش یا در معرض خطر فرسایش رودخانهها بود.
حاجیزاده بیان کرد: در بحث فرسایش ساحل رودخانهها، سازمان آب و برق و بنیاد مسکن خوزستان بازههای خطر آفرین را مشخص کردهاند. روستای میراحمد غریبیها از توابع دهدز و روستای دراویزه در شهرستان باوی از روستاهایی هستند که سالها در خطر رانش قرار دارند.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان گفت: روستاهای ام الحجار و امالغزالان در دارخوین شادگان در حاشیه رودخانه کارون نیز از دیگر روستاهای در معرض خطر هستند که سازمان آب و برق خوزستان در این زمینه در حال کار است.
وی ادامه داد: همچنین روستای سید نبی و روستاهای اطراف حاشیه رودخانه دز در حال ایمنسازی هستند. ترمیم سیلبندها در شعیبیه و ایمنسازی روستاها در شوش و روستاهای زاویه دزفول نیز در حال انجام است.
حاجیزاده بیان کرد: به دلیل اینکه روستای میراحمد غریبیها در بالادست در خطر رانش است و از پاییندست به دریاچه سد کارون ۳ منتهی میشود، سال گذشته مصوب شد که این روستا در اولویت کار قرار بگیرد.
وی گفت: خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده همه کارهای مقدماتی و زیرساختی این روستا در کمیسیونها و کارگروههای مختلف خوزستانی و کشوری انجام و مصوبات لازم اخذ شد.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان ادامه داد: امروز نیز مصوب شد ساکنان این روستا به مکان جدیدی که مشخص شده جابهجا شوند اما باید نخست دو تا سه کیلومتر جاده فرعی مورد نیاز کامل شود تا بنیاد مسکن بتواند تجهیزات لازم را برای ساخت مکان جدید ببرد.
وی اظهار کرد: تامین اعتبار نیز توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی خوزستان انجام میشود که باید در مدت یک ماه اعتبار تخصیص یابد تا کار آغاز شود. همچنین سازمان آب و برق خوزستان مکلف شده در بحث زیرساختها از جمله مدرسه، مسجد و خانه بهداشت کمک کند.
حاجیزاده در خصوص تمهیدات اندشیده شده در این زمینه، گفت: برای مقابله با بحران یک بخش اسکان اضطراری با چادر و بخش دیگر اسکان موقت با کانکس وجود دارد که آب نیرو، سازمان آب و برق و شرکتهای منطقهای را مکلف کردیم تا کانکسهایی در منطقه ایمن در نظر بگیرند تا این روستاییان در این اماکن اسکان یابند.
مدیرکل مدیریت بحران خوزستان همچنین در خصوص جابهجایی روستای دراویزه بیان کرد: در این زمینه مصوب شد که هرچه سریعتر جلسهای با حضور سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، بنیاد مسکن، فرماندار و مدیریت بحران برگزار شود زیرا در این منطقه جهاد کشاورزی یک مرکز دارد که باید بحث رعایت حریم آن بررسی شود. جابهجایی این روستا نیز در راس کار است.
حاجیزاده بیان کرد: جهت جابهجایی این روستا باید حریم مرکز جهاد کشاورزی مستقر در این منطقه رعایت شود. همچنین این مرکز باید روستاییان را با تسهیلات بیشتری قانع کند تا بتواند تغییر کاربری بدهند زیرا این اراضی دولتی نیستند و مربوط به روستاییان هستند و ممکن است روستاییان در نهایت در این اراضی اقدام به ساخت و ساز کنند. اگر زمین منابع ملی باشد باید طرح منابع ملی نیز برای آن در نظر گرفته شود اما اگر ملک شخصی باشد باید این مرکز، اراضی را تملک کند.
وی گفت: انتظار میرود تجهیزات در روستای دراویزه مستقر شوند تا ایمنسازی در این منطقه انجام شود زیرا حتی اگر بخواهیم ساخت و ساز انجام دهیم شاید یک سال طول بکشد.
نظر شما