به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا انتظاری عصر امروز در دومین کارگروه کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده گرد و غبار در استانداری یزد اظهار داشت: با تلاشی که در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان یزد انجام شد، دو مخزن در انبار نفت یزد به ذخیره نفتگاز یورو۴ اختصاص یافت.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۴ جایگاه توزیع سوخت در سراسر استان یزد، یک میلیون لیتر نفتگاز یورو۴ به متقاضیان عرضه میکنند که این امر سهم عمدهای در کاهش آلودگی هوای استان دارد.
انتظاری خاطرنشان کرد: پیش از این، مقادیر محدودی نفتگاز یورو۴ از استانهای مرکزی و کرمان برای استفاده در یزد به این استان حمل میشد اما اکنون مشکلی در زمینه ذخیره و عرضه گستردهتر این سوخت نداریم.
نیاز پژوهشکده علمی مناطق خشک به حمایت مسئولان استان یزد
نماینده پژوهشکده مناطق خشک در دانشگاه یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه ۱۸ عضو هیئت علمی بر پروژه مناطق خشک و در بحث ریزگردها کار کردهاند، اظهار داشت: خوشبختانه تحقیقات انجام شده، نتایج بسیار خوبی را نیز به دنبال داشته است.
کمالی با بیان اینکه این پژوهشکده توانسته تجهیزات خوبی را نیز طراحی کند، افزود: اگر مسئولان حمایت لازم را انجام دهند، میتوانیم اهداف و پروژههای مدنظر این تیم و مرکز تحقیقاتی را با توان بیشتری محقق کنیم.
بانک اطلاعاتی دانشگاه و استانداری یزد یکسان سازی شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد نیز با اشاره به اطلاعات و آمار ارائه شده توسط پژوهشکده علمی مناطق خشک بیان کرد: لازم است بانک اطلاعاتی که تحقیقات این پژوهشکده از آن برداشت شده، در اختیار استانداری نیز قرار گیرد.
محسن صادقیان با بیان اینکه به نظر میرسد برخی آمارهای این پژوهشکدهها با آنچه تاکنون در سطح استان استخراج شده، متفاوت است، افزود: به طور قطع آمارها و بانکهای اطلاعاتی متفاوت، نتایج و خروجی مناسبی به دنبال نخواهد داشت.
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