مذاکره با طالبان هر لحظه ممکن است آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان امروز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان به مرحله‌ حساسی رسیده است.

سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در این باره گفت: هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد و ممکن است گفتگوهای مذکور هر لحظه آغاز شود.

وی با بیان اینکه مذاکرات با طالبان با هماهنگی شورای عالی صلح افغانستان انجام شده است، همچنین تصریح کرد: فضا برای آغاز صلح در افغانستان بیش از هر زمان دیگری فراهم است. حمایت دیگر کشورها از برقراری صلح در افغانستان بسیار مهم و اقدامات جدید پاکستان در این زمین نیز امیدبخش است.