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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۵۰

در جلسه عصر امروز صورت‌ گرفت؛

بررسی پالرمو در هیات وزیران/ تصمیمات دولت برای سیستان و بلوچستان

بررسی پالرمو در هیات وزیران/ تصمیمات دولت برای سیستان و بلوچستان

هیات دولت عصر یکشنبه به ریاست رئیس جمهور، گزارشی از لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) و روند مراحل مختلف تصویب آن را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات دولت عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، گزارشی از لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) و روند مراحل مختلف تصویب آن را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه، هیات وزیران ضمن تأکید بر مواضع اصولی ایران در مبارزه همه جانبه با تروریسم و جرایم مالی بین المللی، تأیید نهایی این لایحه را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای مقابله با تحریم های غیرقانونی و توطئه های آمریکا ضروری دانست و ابراز امیدواری شد که با توضیحات کارشناسی اقتصادی و حقوقی، همه ابهامات مربوط برطرف شده و دو لایحه باقی مانده در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز هرچه زودتر آماده ابلاغ گردد و سلامت و شفافیت مبادلات مالی جمهوری اسلامی ایران را از حمایت حقوقی لازم برخوردار نماید.

 تصمیمات دولت برای رفع مشکلات توسعه ای استان سیستان و بلوچستان

هیات وزیران در ادامه، با هدف رفع مشکلات توسعه ای استان سیستان و بلوچستان، پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی در حوزه آب و برق، حمل و نقل، گاز، کشاورزی و منابع طبیعی و فرهنگ را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

کد مطلب 4518856

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    نظرات

    • علي IR ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      از نظر دولت كنوانسيون پالرمو ، برجام ، FATF و خلاصه نوكري غرب و آمريكا در صدر مسائل است. اشتغال، كوچك شدن سفره مردم، امنيت، اقتصاد مقاومتي و مبارزه با تهاجم فرهنگي و امثال اينها اهميتي ندارد.

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