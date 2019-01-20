مجتبی آغاز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ١٠ ماهه سال جاری ۵ هزار و ٧۵١ تن انواع کودهای شیمیایی یارانه‌ای توسط شبکه تعاونی های تولید روستایی و بخش خصوصی بین کشاورزان توزیع شده است.

وی افزود: در شهرستان خاتم ١٠ شرکت تعاونی تولید روستایی و هفت مرکز بخش خصوصی در زمینه توزیع کود شیمیایی فعال است که با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی، ۴ هزار و ۴٣٣ تن کود ازته، ۵٩۵ تن کود فسفاته و ٧٢٣ تن کود پتاسه بین بهره برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

آغاز همچنین از راه‌اندازی بخش خصوصی توزیع کننده نهاده‌های کشاورزی در خاتم خبر داد و یادآور شد: مدیریت جهاد کشاورزی برای رفاه حال کشاورزان صدور مجوز دو بخش خصوصی برای توزیع و پخش نهاده های کشاورزی را در شهرستان در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: به ازای هر هکتار اراضی باغی و زراعی، ٣٠٠ کیلوگرم کود فسفات، ١۵٠ کیلوگرم کود پتاسه و کود ازته به صورت سرک (به مقدار نیاز مزرعه) به کشاورزان ارائه شده است.

آغاز با اشاره به توزیع انواع کودهای شیمیایی که با نظارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، گفت: در یکسال گذشته ٨ هزار و ۶١۶ تن انواع کود به شهرستان تخصیص داده شده و تاکنون ۵ هزار و ٧۵١ تن کود بین بهره برداران کشاورزی توزیع شده است.

وی، یکی از مهمترین وظایف شرکت تعاونی تولید روستایی را خدمت رسانی به قشر روستایی عنوان کرد و یادآور شد: تعاونی های کشاورزی، روستایی و تولیدی نسبت به توزیع نهاده های مورد نیاز کشاورزان در سطح روستاها اقدام می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم درباره فرایند تامین و توزیع کود شیمیایی از طریق شبکه تعاونی‌های روستایی افزود: با سهمیه در نظر گرفته شده برای بخش‌های خصوصی و شرکت‌های تعاون روستایی، کود از کارخانه پتروشیمی تامین و در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.