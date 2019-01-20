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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۵۲

در دیدار با فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا؛

فرمانده ارتش پاکستان:صلح در افغانستان برای منطقه اهمیت حیاتی دارد

فرمانده ارتش پاکستان:صلح در افغانستان برای منطقه اهمیت حیاتی دارد

فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا در اظهاراتی اعلام کرد: صلح در افغانستان برای منطقه اهمیت حیاتی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ژنرال قمر جاوید باجوه فرمانده ارتش پاکستان امروز یکشنبه در دیدار با جوزف وتل فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا گفت: برقراری صلح در افغانستان برای منطقه اهمیتی حیاتی دارد.

بر اساس اعلام ستادکل ارتش پاکستان، وتل و هیئت همراه وی با فرماندهان ارتش پاکستان در شهر راولپندی دیدار کردند.

در این دیدار روابط نظامی دو کشور، موضوعات راهبردی، امنیتی و منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت.

فرمانده ارتش پاکستان در این دیدار تاکید کرد که ارتش پاکستان جهت برقراری صلح در منطقه هرچه در توان دارد انجام خواهد داد.

کد مطلب 4518870

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