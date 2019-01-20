به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان شامگاه یکشنبه در سی و پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه طی ۹ ماهه امسال هشت هزار و ۵۱۰ شغل در سامانه رصد استان ثبت‌شده است، ابراز داشت: در بین شهرهای استان شاهرود با دو هزار و ۲۲ شغل در صدر این جدول قرار دارد که درمجموع ۲۴ درصد اشتغال ایجادشده را به خود اختصاص می‌دهد.

وی بابیان اینکه تاکنون ۸۰ درصد تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد محقق شده است، اضافه کرد: شهر سمنان با یک هزار و ۹۶۰ شغل در رتبه دوم و گرمسار با یک هزار و ۶۶۴ شغل در جایگه سوم ایجاد شغل در این سامانه قرار دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه سهم استان از تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در استان یک هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال است، ابراز داشت: از این میزان ۹۷ درصد تسهیلات به متقاضیان پرداخت‌شده است.

غنیان بابیان اینکه در بین شغل‌های ایجادشده در استان سمنان طی ۹ ماه امسال ۳۳.۷ درصد مربوط به حوزه صنعت است، تصریح کرد: از این میزان ۱۶.۵ درصد به حوزه کشاورزی و ۴۹.۸ درصد بخش خدماتی را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه ۸۹ هزار و ۴۷۰ میلیون ریال طی ۹ ماه امسال برای اشتغال خانگی پرداخت‌شده است، اضافه کرد: این میزان تسهیلات برای یک هزار و ۵۱ طرح بود که باید گفت ۸۰ درصد پرداخت تسهیلات اشتغال خانگی در استان سمنان محقق شده است.