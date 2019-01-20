به گزارش خبرنگار مهر، محسن حرازی‌زاده عصر امرز در کارگروه تخصصی امداد و نجات استان یزد با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های امدادرسان استان برای خدمت رسانی به مسافران در نوروز ۹۸ اظهار داشت: وظیفه اصلی این کارگروه ایجاد توان مضاعف و هماهنگی بیشتر در امداد و نجات در زمان حوادث است و این کارگروه باید در موقعیت های سخت و دشوار کارآمد باشد.

وی با اشاره به مانورهای انجام شده برای امدادرسانی به مسافران نوروزی همچنین خدمات رسانی به آنها بیان کرد: جمعیت هلال احمر با ۱۶ پایگاه ثابت و موقت در طرح نوروزی ۹۸ مشارکت می کند.

حرازی زاده خاطرنشان کرد: برای ۲۵۰ نفر نیز دوره بازآموزی برگزار می شود تا نیروهای امدادی و نجاتگران برای آغاز طرح امادگی لازم را داشته باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به زلزله خیز بودن شهرستان بهاباد باید توجه خاصی به خصوص در برگزاری مانورها در این شهرستان داشت.

وی تاکید کرد: در هلال احمر و دستگاه‌های اجرایی تعداد برگزاری مانورها بسیار خوب است اما باید برای ارتقاء کیفیت آن نیز تلاش بیشتری شود.

به گزارش مهر، برگزاری کلاس امداد و کمک‌های اولیه برای عوامل اجرایی نوروز از جمله پلیس، اداره راه و ...، هماهنگی برای برگزاری مانور زلزله در خوابگاه پسران و دختران دانشگاه یزد، اسکان نوروزی مسافران توسط دانشگاه یزد، آماده باش نیروهای شرکت گاز به صورت ۲۴ ساعته، ساماندهی مانورهای امداد و نجات در ادارات و ... از مصوبات سومین نشست کارگروه تخصصی امداد و نجات استان یزد بود.