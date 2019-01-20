مادر شهیدان سید محمد و سید رضا کیا درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف بیگم کیا مادر دو شهید بزرگوار سیدرضا و سیدمحمد کیا، در سن ۷۳سالگی بر اثر بیماری درگذشت و به فرزندان شهیدش پیوست.

فرزندان این مادر بزرگوار، سیدمحمد کیا در سال۱۳۶۵ در شلمچه و سیدرضا کیا در سال۶۶ در منطقه ماووت به فیض شهادت نایل آمدند.

سیدرحیم کیا فرزند دیگر این مادر شهید در فهرست جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس است.

پیکر مرحومه کیا عصر امروز در بارگاه مطهر امامزاده علی اشرف(ع) سمنان به خاک سپرده شد، پدر این شهیدان هم آبان ماه در سمنان دارفانی را وداع گفت.

خبرگزاری مهر استان سمنان درگذشت این بانوی بزرگوار را تسلیت عرض می کند.