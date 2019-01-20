  1. استانها
  2. یزد
۳۰ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۰۶

در سال جاری؛

۵۱ میلیون تومان خسارت بیمه به مددجویان یزدی پرداخت شد

۵۱ میلیون تومان خسارت بیمه به مددجویان یزدی پرداخت شد

یزد ـ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد گفت: طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۵۱ میلیون تومان جبران خسارت مددجویان تحت حمایت از سوی بیمه‌گر پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، محمدحسین جمال پور با بیان اینکه جبران خسارت به واحدهای مسکونی، لوازم منزل و غرامت فوت و نقص عضو سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد، اظهار داشت: بیش از ۱۴ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد تحت پوشش بیمه حوادث و خطرات ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، طوفان، ضایعات ناشی از نشت آب باران و ذوب برف و تگرگ قرار دارند.

وی افزود: طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۵۱ میلیون تومان جبران خسارت مددجویان تحت حمایت از سوی بیمه‌گر پرداخت شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد بیان کرد: بیشتر مبلغ پرداختی مربوط به حوادثی همچون خسارت ناشی از بارندگی و آتش‌سوزی بوده است.

جمال پور با اشاره به اینکه بیمه حوادث شامل منازل رهنی، استیجاری، ملکی و واگذاری مددجویان می‌شود، بیان کرد: طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۷ مورد خسارت واحد مسکونی و لوازم منزل به مددجویان تحت حمایت پرداخت شد، بیش‌ترین خسارت به حادثه دیدگان شهرستان بافق و ابرکوه اختصاص یافت.

وی افزود: طی این مدت ۸۱۹ مددجوی تحت حمایت از برنامه‌ها آموزشی با موضوع امداد و نجات و کمک‌های اولیه، آشنایی با راهکارهای آمادگی، پیشگیری و رویارویی با زلزله و سیل و آشنایی با حفاظت در برابر حریق بهره‌مند شدند.

گفتنی است؛ طی سال گذشته ۷۷ میلیون تومان بابت جبران خسارت واحد مسکونی، لوازم منزل و غرامت فوت به ۶۲ خانوار تحت حمایت از سوی بیمه‌گر به مددجویان پرداخت شد.

کد مطلب 4518889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها