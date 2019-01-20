۵۱ میلیون تومان خسارت بیمه به مددجویان یزدی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، محمدحسین جمال پور با بیان اینکه جبران خسارت به واحدهای مسکونی، لوازم منزل و غرامت فوت و نقص عضو سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد، اظهار داشت: بیش از ۱۴ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان یزد تحت پوشش بیمه حوادث و خطرات ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، طوفان، ضایعات ناشی از نشت آب باران و ذوب برف و تگرگ قرار دارند.

وی افزود: طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۵۱ میلیون تومان جبران خسارت مددجویان تحت حمایت از سوی بیمه‌گر پرداخت شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد بیان کرد: بیشتر مبلغ پرداختی مربوط به حوادثی همچون خسارت ناشی از بارندگی و آتش‌سوزی بوده است.

جمال پور با اشاره به اینکه بیمه حوادث شامل منازل رهنی، استیجاری، ملکی و واگذاری مددجویان می‌شود، بیان کرد: طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۷ مورد خسارت واحد مسکونی و لوازم منزل به مددجویان تحت حمایت پرداخت شد، بیش‌ترین خسارت به حادثه دیدگان شهرستان بافق و ابرکوه اختصاص یافت.

وی افزود: طی این مدت ۸۱۹ مددجوی تحت حمایت از برنامه‌ها آموزشی با موضوع امداد و نجات و کمک‌های اولیه، آشنایی با راهکارهای آمادگی، پیشگیری و رویارویی با زلزله و سیل و آشنایی با حفاظت در برابر حریق بهره‌مند شدند.

گفتنی است؛ طی سال گذشته ۷۷ میلیون تومان بابت جبران خسارت واحد مسکونی، لوازم منزل و غرامت فوت به ۶۲ خانوار تحت حمایت از سوی بیمه‌گر به مددجویان پرداخت شد.