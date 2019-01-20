کی روش: مستحق صعود بودیم/ فوتبال ایران در آسیا جا نیفتاده است

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، کارلوس کی روش بعد از بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل عمان در نشست خبری گفت: بازی بسیار رقابتی و خوبی را شاهد بودیم. این بازی در مرحله حذفی برگزار شد. برای اولین بار چنین تجربه ای داشتم که به خاطر عدم تمرکز بازیکنان و یک اشتباه در دقیقه اول پنالتی دادیم ولی با عملکرد خوب بیرانوند در بازی ماندیم.

وی ادامه داد: این یک طرف قضیه بود. طرف دیگر قضیه این بود که توانستیم بازی را کنترل کنیم و به گل رسیدیم. فرصت های بیشتری داشتیم و باید گل های سوم و چهارم را مقابل تیم خوب عمان می زدیم. باید به سرمربی عمان هم تبریک بگویم. امشب ایران تیم برتر و قوی زمین بود و استحقاق حضور در مرحله بعد را داشت.

سرمربی تیم ملی درباره عملکرد علیرضا بیرانوند گفت: او امشب با مهار پنالتی ما را در بازی نگه داشت. توانستیم دروازه خود را بسته نگه داریم و خوب کار کردیم. بعد از آن بازی را کنترل کردیم. فرصت هایمان به خاطر عدم تمرکز از دست رفت. باید به بازیکنانم به خاطر عملکرد خوبشان و سطحی که داشتند تبریک بگویم.

کی روش درباره اینکه ایران نیاز است مقابل چین در کدام بخش ها بهتر باشد، گفت: باید در ضربات نهایی دقت کنیم تا فرصت هایمان به گل تبدیل شود. در مراحل حذفی مهم است با زدن گل کار را تمام کنیم. بازیکنانم دارند نوعی از فوتبال را بازی می کنند که در آسیا زیاد جا نیفتاده است. بازیکنان ایران در تمام خطوط کمی بالاتر و فشرده بازی می کنند. داریم کار می کنیم. ملی پوشان با تمرکز بالا سعی می کنند خودشان را کنترل کنند. بازیکنانم نشان داده اند که تشنه زدن گل های بیشتر هستند ولی باید با تمرکز و آرامش کارمان را ادامه بدهیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر تشریح وضعیت و عملکرد تیمش ادامه داد: زمان مناسبی برای صحبت درباره کارهای متمادی و زیادی که داشتیم نیست. تک تک بازیکنان مسئولیت هایشان را در جایگاهی که قرار دارند به خوبی انجام می دهند و سعی می کنند از هم تیمی هایشان حمایت لازم را داشته باشند.

سرمربی تیم ملی افزود: قدردان بازیکنانم هستم. ما چند تغییر داشتیم. هر بازیکنی که به زمین می رود وظایفش را دقیق می داند و مطلع است که باید چه کاری برای تیم ملی انجام بدهد.

کی روش خاطرنشان کرد: باید رو به جلو حرکت کنیم. بازی با چین آسان نیست. هشت تیم برتر به مرحله بعد می روند. چین پیشرفت زیادی داشته است بخصوص از زمانی که مارچلو لیپی آمده است. هیچ کاری راحت نیست. همانطور که به بازیکنانم گفته ام ما برای مردم ایران بازی می کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که با هواداران ایران چه صحبتی دارد؟ گفت: تمام بازی ها را با دقت دنبال می کنم. بازی های قبلی عمان را بررسی کردیم. وظیفه یک مربی است به تمام جزئیات توجه کند. از کیفیت عمان شگفت زده نشدم. همچنین ویتنام. اردن در مرحله مقدماتی نتایج بهتری گرفت ولی ویتنام صعود کرد. باید هوشیار باشیم. تلاشمان این است که بازی به بازی پیش برویم با تمرکز بالا. مسیر خوبی داریم تا به اهدافمان برسیم. بعد از دستاوردهایی که تیم من بعد از جام جهانی روسیه و برزیل داشت، بازیکنانم پیام بسیار خوبی را به کل جهان فرستادند و یک تصویر خوب از ایران نشان دادند. مهمترین هدفم کسب اعتبار برای ایران است تا همگان با نگاه مهربان و متفاوت به ایران نگاه کنند. این بزرگترین هدف ما است یعنی کسب افتخار و آبرو برای ایران.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان درباره جو ورزشگاه و حمایت هواداران ایرانی اظهار کرد: از هواداران تشکر می کنم. بسیار خوشحالیم که هواداران را اینجا داریم. البته بعضی از تیم های دیگر مثل چین هم توقع داشتند که فضای پر اشتیاق تری در ورزشگاه ها حاکم باشد. البته آنهایی که به ورزشگاه آمده اند کاری کرده اند تا دلمان برای کسانی که نیامده اند تنگ نشود!