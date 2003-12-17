جوانان سهم چنداني در نظام مديريتي كشور ندارند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رحيم عبادي در همايش نمايندگان سازمان ملي جوانان در استانها با اشاره به اينكه 91 درصد از نمايندگان كشور با سواد هستند ، گفت : اين ويژگي بزرگترين فرصت براي پيشرفت كشور و بويژه جوانان محسوب مي شود .

وي اظهار داشت : جوانان امروز خواهان اصلاحات اساسي براي بهبود وضعيت سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي جامعه هستند و اين حق طبيعي آنان است كه نگران آينده خود باشد .

رييس سازمان ملي جوانان افزود : امروزه جوانان نگران دستيابي به شغل مناسب، ازدواج و به رسميت شناختن حقوق خود هستند و به طور كل آينده روشني براي خود را در جامعه نمي بينند .

وي گفت: دستيابي به مطالبات و نياز جوانان تنها با حرف امكان پذير نمي شود بنابراين بايد در اجراي عمل به نياز جوانان توجه كنيم .

وي مهمترين وظيفه سازمان ملي جوانان را درك مقتضيات دوره جواني دانست و گفت : نيازهاي جوانان را بايد درك كنيم و از همه نيازها و قابليت هاي كشور براي حمايت از منزلت جوانان بهره ببريم .

مشاور رييس جمهور با اشاره به اينكه حل مسائل و مشكلات جوانان همكاري ملي مي طلبد ، ادامه داد : سازمان ملي جوانان 200 پرسنل دارد و با امكانات محدود قطعا نمي تواند اقدامات اساسي در حوزه جوانان انجام دهد .

عبادي افزود : تمامي مسوولان كشور در برخورداري از يك اداره مشترك براي اهتمام مسائل جوانان اتفاق نظر دارند اما نيازمند برنامه عملي مناسب هستند .

رييس سازمان ملي جوانان گفت : اين سازمان بايد از ظرفيت دولت ، مجلس ، قوه قضاييه و تمامي نهادها و دستگاههاي اجرايي استفاده كند تا مقدمات و بستر سازي لازم را براي رفع نيازهاي جوانان انجام دهد .

وي با بيان اينكه سازمان ملي جوانان تنها يك سازمان تحقيقاتي نيست ، گفت : سازمان ملي جوانان بخشي از قوه مجريه و دولت است و بايد به عنوان يك سازمان مسئول يك برنامه عملي در حوزه جوانان را اجرايي كند .

وي گفت : برنامه ملي جوانان در مدت دو سال انجام مي شود و تمامي فعاليتهاي جوانان را در كشور پوشش مي دهد .