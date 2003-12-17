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۲۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۲۴

رييس سازمان ملي جوانان :

جوانان سهم چنداني در نظام مديريتي كشور ندارند

جوانان سهم چنداني در نظام مديريتي كشور ندارند

رييس سازمان ملي جوانان گفت : بر اساس آمارهاي ارائه شده ميانگين سن مديريتي كشور در اول انقلاب 26 سال بوده كه امروزه به 46 سال رسيده است و اين امر خود نشان گر عدم حضور جوانان در نظام مديريتي كشور است .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رحيم عبادي در همايش نمايندگان سازمان ملي جوانان در استانها با اشاره به اينكه 91 درصد از نمايندگان كشور با سواد هستند  ، گفت : اين ويژگي بزرگترين فرصت براي پيشرفت كشور و بويژه جوانان محسوب مي شود .

وي اظهار داشت : جوانان امروز خواهان اصلاحات اساسي براي بهبود وضعيت سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي جامعه هستند و اين حق طبيعي آنان است كه نگران آينده خود باشد .

رييس سازمان ملي جوانان افزود : امروزه جوانان نگران دستيابي به شغل مناسب، ازدواج و به رسميت شناختن حقوق خود هستند و به طور كل آينده روشني براي خود را در جامعه نمي بينند .

وي گفت: دستيابي به مطالبات و نياز جوانان تنها با حرف امكان پذير نمي شود بنابراين بايد در اجراي عمل به نياز جوانان توجه كنيم .

وي مهمترين وظيفه سازمان ملي جوانان را درك مقتضيات دوره جواني دانست و گفت : نيازهاي جوانان را بايد درك كنيم و از همه نيازها و قابليت هاي كشور براي حمايت از منزلت جوانان بهره ببريم .

مشاور رييس جمهور با اشاره به اينكه حل مسائل و مشكلات جوانان همكاري ملي مي طلبد  ، ادامه داد : سازمان ملي جوانان 200 پرسنل دارد و با امكانات محدود قطعا نمي تواند اقدامات اساسي در حوزه جوانان انجام دهد .

عبادي افزود : تمامي مسوولان كشور در برخورداري از يك اداره مشترك براي اهتمام مسائل جوانان اتفاق نظر دارند اما نيازمند برنامه عملي مناسب هستند .

رييس سازمان ملي جوانان گفت :  اين سازمان بايد از ظرفيت دولت ، مجلس ، قوه قضاييه  و تمامي نهادها و دستگاههاي اجرايي استفاده كند تا  مقدمات و بستر سازي لازم را براي رفع نيازهاي جوانان انجام دهد .

وي با بيان اينكه سازمان ملي جوانان تنها يك سازمان تحقيقاتي نيست  ، گفت : سازمان ملي جوانان بخشي از قوه مجريه و دولت است و بايد به عنوان يك سازمان مسئول يك  برنامه عملي در حوزه جوانان را اجرايي كند .

وي  گفت : برنامه ملي جوانان در مدت دو سال انجام مي شود و تمامي فعاليتهاي جوانان را در كشور پوشش مي دهد .

 

 

کد مطلب 45189

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