  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۳۷

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

المهاجری: پنالتی ایران را هوشیار کرد/ باید از اشتباهات درس بگیریم

کاپیتان تیم ملی فوتبال عمان گفت: باید از اشتباهات مان برابر تیم ملی ایران درس بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد المهاجری پس از شکست دو بر صفر برابر ایران در مرحله یک هشتم نهایی گفت: قبل از هر چیز از هواداران تشکر می کنم که ما را تنها نگذاشتند همچنین از بازیکنان که تلاش زیادی انجام دادند.

وی تاکید کرد: از دست دادن پنالتی کار را برای ما سخت کرد و تیم ملی ایران را هوشیارتر کرد. ما به دنبال این بودیم بهترین بازی را مقابل ایران انجام دهیم اما متاسفانه در پایان بازی را به تیم ملی ایران واگذار کردیم.

کاپیتان تیم ملی عمان در پایان گفت: فکر می کنم این نتیجه باعث شد تا ما از اشتباهاتی که انجام دادیم درس خوبی بگیریم.

    • ضد پرچم ژاپن IR ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا عمان تیم خوبی بود و با تیم های ایران و ازبکستان خیلی قشنگ بازی کرد شما مطمئن باشید سال 2023 عمان یکی از مدعیان اصلی خواهد بود ولی قرعه سختی داخل این مرحله داشت

