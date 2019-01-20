فغانی: بازیکنان تیم ملی عالی بودند/ امیدوارم فینالیست شویم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، علیرضا فغانی در خصوص پیروزی دو بر صفر تیم ملی ایران برابر عمان گفت: خوشحالم که توانستیم یک برد قاطعانه را برابر عمان به دست آورده و به مرحله بعد صعود کنیم.

وی تاکید کرد: ما با خیال راحت به دور بعد صعود کردیم و ان شا الله بتوانیم در بازی آینده چین را هم شکست داده تا بتوانیم پله پله خود را به فینال برسانیم.

فغانی در پاسخ به این پرسش که تیم ملی ایران تا به حال گلی دریافت نکرده می توانیم به فینال برسیم، گفت: مهم این است که بتوانیم به فینال راه پیدا کنیم از اینکه گلی دریافت نکردیم خوشحالم اما هدف اصلی ما رسیدن به قهرمانی است.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که عملکرد بازیکنان را چگونه دیدید، گفت: عالی بودند، خوب بازی کردند. به آنها تبریک می گویم و امیدوارم به فینال راه پیدا کنند.