بیرانوند: قبل از اشاره سردار آزمون تصمیمم را گرفته بودم

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی دو بر صفر تیم ملی فوتبال ایران برابر عمان و صعود به یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا گفت: به مردم ایران تبریک می گویم به خاطر این پیروزی. ما به جمع هشت تیم برتر آسیا صعود کردیم. خوشحالم که تیم ملی تاکنون گلی را دریافت نکرده است. این حاصل کار گروهی است. تیم یکدستی داریم.

وی در مورد اینکه به لژیونر فکر می کنید گفت: الان فقط به قهرمانی ایران فکر می کنم.

بیرانوند در مورد گرفتن پنالتی گفت: قبل از بازی پنالتی زن های حریف را آنالیز می کنم. وقتی دیدم کاپیتان عمان پشت توپ قرار گرفت چون از قبل آنالیز کرده بودم و دیدم که قبلی را هم به همین جهت زده بود تصمیمم را گرفت. سردار هم به تصمیم من کمک کرد. اول من تصمیم گرفتم به این سمت بروم و سردار هم به این تصمیم کمک کرد.

وی در مورد رفتن کی روش هم گفت: ما فعلا تمرکزمان روی عملکرد تیم ملی است و تلاش می کنیم که برای دیدار با چین آماده شویم.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در مورد پرتاب های بلندش گفت: افتخار بزرگی برای من هست که خدا این فاکتور را به من داده است. در دیدار برابر عراق بدشانسی آوردم که پرتاب هم کردم و دستم را خواندند.