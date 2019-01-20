برپایی نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب در خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی در نشستی با مدیران ستادی استانداری و دستگاه های اجرایی خراسان شمالی، اظهار کرد: دشمنان نظام از ابتدای پیروزی انقلاب به فکر از بین بردن آن بودند و در این مسیر از هیچ توطئه ای دریغ نکردند به طوری که در سال های اولیه پیروزی انقلاب جنگ تمام عیاری را علیه ما راه اندازی کردند اما با هدایت های عالمانه امامین انقلاب، به برکت خون شهدا و حضور مردم، ما پیروز این میدان بودیم.

حیاتی ادامه داد: دشمن برای چهل سالگی انقلاب برنامه ریزی کرده بود تا به زعم خود با طراحی تابستانی داغ و زمستانی سرد، مردم چهلمین سالگشت انقلاب را نببینند اما امروز ما به فکر تمهید مقدمات برای برگزاری برنامه ها هستیم.

وی تصریح کرد: دشمنان به دنبال کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در برگزاری جشن های انقلاب و ناکارآمد جلوه دادن نظام هستند، بنابراین ما باید با ایجاد همدلی و هم افزایی در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی موفق باشیم.

معاون استاندار خراسان شمالی مطرح کرد: دو سالن برای ایجاد نمایشگاه توسط جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در نظر گرفته شده و دستگاه های اجرایی باید در قالب وزارتخانه ای با تاکید بر تولید محتوا تا نهم بهمن غرفه های خود را برای ارائه توانمندی های حوزه کاری مربوط آماده کنند.

حیاتی بیان کرد: ارزیابی نمایشگاه بر عهده دفتر بازرسی عملکرد استانداری، مدیریت میدانی و اجرایی آن با اداره کل میراث فرهنگی، فضاسازی سطح شهر و بهره برداری یادمان ها و نمادهای فاخر استان با موضوع پیروزی انقلاب با شهرداری ها و برگزاری جشنواره ها و مسابقات علمی و فرهنگی با مسئولیت ادارات کل مربوط باشد، همچنین توانمندی های دفاعی چهل ساله انقلاب در فضای بیرونی و درونی نمایشگاه به نمایش گذاشته شود.

وی مطرح کرد: با همکاری آموزش و پرورش و شهرداری وسیله آمد و شد دانش آموزان برای بازدید نمایشگاه پیش بینی شود و هر دستگاه اجرایی مکلف به برگزاری یک شب جشن در محل نمایشگاه باشد و یکی از ملاک های ارزیابی دستگاه ها حضور مدیر یا معاون در غرفه خواهد بود.

وی تاکید کرد: دهه فجر امسال با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تقارن دارد که باید حرمت این ایام حفظ و در کنار هر پرچم سیاه یک پرچم جمهوری اسلامی نصب شود چرا که مبنای انقلاب ما بر اساس آموزه های حضرت فاطمه زهرا(س) است.

گفتنی است، ایجاد جذابیت برای جذب مخاطبان بیشتر و انتقال مفاهیم بلند انقلاب به نسل جوان، برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایش تولید محتوای حوزه هنری توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه از دیگر نکات مورد تاکید دکتر حیاتی در این نشست بود.